расстояние между двумя городами 120 км.Мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа.С какой скоростью должен ехть мотоциклист,что бы приехать в назначенное время?
Математика
расстояние между двумя городами 120 км.Мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа.С какой скоростью должен ехть мотоциклист,что бы приехать в назначенное время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:4=30 км\час - изначальная скорость мотоциклиста 2) 30*2=60 км - проехал мотоциклист за 2 часа 3) 4-2-0.5=1.5 часа - осталось до назначенного времени 4) 120-60=60 км- осталось проехать до города 5) 60:1.5=40 км\час - скорость с которой мотоциклист должен ехать, чтобы успеть к назначенному времени ответ: 40 км\час
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