расстояние между двумя городами 120 км.Мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа.С какой скоростью должен ехть мотоциклист,что бы приехать в назначенное время?

Математика

расстояние между двумя городами 120 км.Мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч.Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа.С какой скоростью должен ехть мотоциклист,что бы приехать в назначенное время?

Автор: Гость