при взаимодействии лития с азотом образовался нитрид лития,массой 11г,какую массу лития нужно было взять для проведения реакции ,если выход нитрида лития составляет 80%
Химия
при взаимодействии лития с азотом образовался нитрид лития,массой 11г,какую массу лития нужно было взять для проведения реакции ,если выход нитрида лития составляет 80%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Li+N2=2Li2N m(Li2N)=11г 11 - 80% х - 100% х=11*100/80=13,75г n(Li2N)=13.75/28=0.49моль n(Li)=0.98моль m(Li)=.98*7=6.9г
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