при взаимодействии лития с азотом образовался нитрид лития,массой 11г,какую массу лития нужно было взять для проведения реакции ,если выход нитрида лития составляет 80%

Химия

при взаимодействии лития с азотом образовался нитрид лития,массой 11г,какую массу лития нужно было взять для проведения реакции ,если выход нитрида лития составляет 80%

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