нарисуй фигуры равные периметру отрезка 10см
Математика
нарисуй фигуры равные периметру отрезка 10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник со сторонами 3 и 2 см или треугольник со сторонами 4, 3 и 3 см.
Гость:
это прямоугольник со сторонами 3см 3см 2см 2см треугольник со сторонами 4см 3см 3см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Катер за 2 часа по озеру и за 3 часа против течения реки проплывает такое же расстояние, что и за 3 часа 24минуты по течению реки. Найдите собствен...
Математика
В швейной мастерской было 12 кусков материи,по 40м вкаждом,и 8 кусков материи ,по 30м в каждом .Сколько метров материи остплось после того, как изр...
Русский язык
как бы вы ответили на вопрос "сколько красок у зимы" и спользуя корни -бел-, -серебр-, -голуб-, -сер-.
Математика
Три машины выезжают с элеватора в 8 часов в разных направлениях. На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4 часа ,тр...