Катер за 2 часа по озеру и за 3 часа против течения реки проплывает такое же расстояние, что и за 3 часа 24минуты по течению реки. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
Алгебра
Катер за 2 часа по озеру и за 3 часа против течения реки проплывает такое же расстояние, что и за 3 часа 24минуты по течению реки. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч 24 мин=3,4ч х – скорость катера х-3 – скорость катера против течения х+3 – скорость катерв по течению 2х+3(х-3)=3,4(х+3) 2х+3х-9=3,4х+10,2 5х-3,4х=10,2+9 1,6х=19,2 х=19,2:1,6=12 (км / ч)
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