Катер за 2 часа по озеру и за 3 часа против течения реки проплывает такое же расстояние, что и за 3 часа 24минуты по течению реки. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Алгебра

Катер за 2 часа по озеру и за 3 часа против течения реки проплывает такое же расстояние, что и за 3 часа 24минуты по течению реки. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Автор: Гость