Три машины выезжают с элеватора в 8 часов в разных направлениях. На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4 часа ,третья через 6 часов.В котором часу машины встретятся на элеваторе ,если их движен...

Математика

Три машины выезжают с элеватора в 8 часов в разных направлениях. На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4 часа ,третья через 6 часов.В котором часу машины встретятся на элеваторе ,если их движение по графику выполняется?

Автор: Гость