Три машины выезжают с элеватора в 8 часов в разных направлениях. На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4 часа ,третья через 6 часов.В котором часу машины встретятся на элеваторе ,если их движен...
Математика
Три машины выезжают с элеватора в 8 часов в разных направлениях. На элеватор первая машина возвращается через каждые 3 часа,вторая через 4 часа ,третья через 6 часов.В котором часу машины встретятся на элеваторе ,если их движение по графику выполняется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) НСК(3,4,6)=3*2*2=12 - через столько часов все машины встретятся на элеваторе 2) 8+12= 20 часов - в таком часу машины встретятся на элеваторе ответ: в 20 часов
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