Терміново потрібен фонетичний розбір слів сорочці, пшениця, дзвоник, болячці, мушці, кігті, сміється!!!!!!!!!
Қазақ тiлi
Терміново потрібен фонетичний розбір слів сорочці, пшениця, дзвоник, болячці, мушці, кігті, сміється!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смійец:а,кіхті,мушчці,болячці,дзвоник,пшениц:а,сорочці.
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