Слесарь изготавливает 32 детали за 6часов. За сколько часов, работая с той же производительностью, он изготовит 48 деталей.
Алгебра
Слесарь изготавливает 32 детали за 6часов. За сколько часов, работая с той же производительностью, он изготовит 48 деталей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)во сколько раз 48 часов больше 32часов 48:32=1,5 раза , значит и времени ему понадобится в 1,5 раза больше 2)6*1,5= 9 часов
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