площадь полной поверхности конуса =200пи см^2, а его образующая -17см. найти объём конуса.

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Площадь поверхности конуса S = π * R * (R + L) В данном случае π * R * (R + 17) = 200 * π R² + 17 * R - 200 = 0 R₁ = -17 (не подходит) R₂ = 8 Тогда высота конуса H = √ (L² - R²) = √ (17² - 8²) = 15 см. Объем конуса V = ⅓ * R² * H = 8² * 15 / 3 = 320 см³