почему оброзование и наука в Византии в 6-11 веках были более развиты, чем в Западной Европе
Обществознание
почему оброзование и наука в Византии в 6-11 веках были более развиты, чем в Западной Европе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Европе были "Темные века" в этот период, было не до науки, почитай про этот период. А Византия наоборот развивалась, перенимала опыт и знания арабов, а не только Греция-Рим.
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