Автомобиль движется со скоростью 10м/с. Чтобы его кинетическая энергия уменьшилась вдвое, скорость автомобиля должна быть

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Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости тела, поэтому для того, чтоб она усеньшилась вдвое, скорость тела должна уменьшиться в √ 2 раза. В данном случае скорость автомобиля должна быть равна 7,07 м/с.