Автомобиль движется со скоростью 10м/с. Чтобы его кинетическая энергия уменьшилась вдвое, скорость автомобиля должна быть
Физика
Автомобиль движется со скоростью 10м/с. Чтобы его кинетическая энергия уменьшилась вдвое, скорость автомобиля должна быть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости тела, поэтому для того, чтоб она усеньшилась вдвое, скорость тела должна уменьшиться в √ 2 раза. В данном случае скорость автомобиля должна быть равна 7,07 м/с.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Составить или взять из каких нибудь произведений 5 сложносочинённых предложенийс соединительными союзами и с разделительными союзами
Геометрия
В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь ее боковой поверхности 75 м^2.Найдите площадь основания поверхности