В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь ее боковой поверхности 75 м^2.Найдите площадь основания поверхности

Геометрия

В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь ее боковой поверхности 75 м^2.Найдите площадь основания поверхности

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