В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь ее боковой поверхности 75 м^2.Найдите площадь основания поверхности

Геометрия
В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь ее боковой поверхности 75 м^2.Найдите площадь основания поверхности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sб=75 м² Sо=?   Sо=a²√3/4 a=?   Sб=3ah a=h Sб=3a² 75=3a² a²=25 a=5 см   Sо=5²√3/4 Sо=25√3/4
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