Составить или взять из каких нибудь произведений 5 сложносочинённых предложенийс соединительными союзами и с разделительными союзами
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Составить или взять из каких нибудь произведений 5 сложносочинённых предложенийс соединительными союзами и с разделительными союзами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять. (М. Горький) 2. В комнате было душно, и мне захотелось выйти на свежий воздух. 3. Хотелось мне его снять оттуда - да не было заряда готового! (М. Лермонтов) 4.Ни взрослые ни дети не пришли на это мероприятие. 5. На дворе давно кончились сумерки и наступил настоящий вечер. (А. Чехов). - 5 предложений с соединит. союзами. 1. То солнце тусклое блестит, то туча черная висит. (Н. Некрасов) 2. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки... (И. Гончаров) 3.Не то во сне, не то на яву я увидел эту красоту. 4. Звезды ли на небе, солнце ли стоит, я всегда буду с тобою рядом. 5. То увидишь двух играющих белок, то выскочит навстречу озабоченная лиса, то перебежит дорогу деловитый работяга-ежик, то вырвется с оглушительным хлопаньем крыльев дикий голубь. (В. Солоухин). - 5 предложений с разделит. союзами.
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