Оцініть значення виразів  x+y  і x-y  ,якщо:8 менше за x  ,  x менше 12 -3 менше за y  ,а y  менше за -1

Алгебра
Оцініть значення виразів  x+y  і x-y  ,якщо:8 менше за x  ,  x менше 12 -3 менше за y  ,а y  менше за -1
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