Оцініть значення виразів x+y і x-y ,якщо:8 менше за x , x менше 12 -3 менше за y ,а y менше за -1
Алгебра
Оцініть значення виразів x+y і x-y ,якщо:8 менше за x , x менше 12 -3 менше за y ,а y менше за -1
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