Определите массовые доли кальция и брома в соединении CaBr2
Химия
Определите массовые доли кальция и брома в соединении CaBr2
Ответ(ы) на вопрос:
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W(Ca)=40÷200·100=20% W(2Br)=80·2÷200·100=80%
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