столовая расходовала одну неделю по 70л молока в день,а другую-по 80л молока в день.сколько литров молока израсходовали за 2 недели,если столовая работала 5 дней в неделю? 6дней?

Гость: Гость:

если столовая работала по 5 дней в неделю обе недели 1) 70*5=350 л молока- расходовали за первую неделю 2) 80*5=400л молока расходовали за другую 3) 350+400=750 л молока расходовали всего ответ: 750 л молока если столовая работала по 6 дней в первую, по 5 дней в вторую неделю 1) 70*6=420 л молока- расходовали за первую неделю 2) 80*5=400л молока расходовали за другую 3) 420+400=820 л молока расходовали всего ответ 820 л молока если столовая работала по 6 дней в неделю обе недели 1) 70*6=420 л молока- расходовали за первую неделю 2) 80*6=480л молока расходовали за другую 3) 420+480=900 л молока расходовали всего ответ: 900 л молока если столовая работала по 5 дней в первую неделю, 6 дней во вторую неделю 1) 70*5=350 л молока- расходовали за первую неделю 2) 80*6=480л молока расходовали за другую 3) 350+480=830 л молока расходовали всего ответ: 830 л молока