помогите плиз) нужно ответить на тесты по истории 7 класс. 1.Место заключения сделок между банкирами,торговцами,негоциантами в 16-17 веке. а)лавка б)банк в)биржа г)резиденция 2.Средства,вкладываемые в производство для получения...

Обществознание

помогите плиз) нужно ответить на тесты по истории 7 класс. 1.Место заключения сделок между банкирами,торговцами,негоциантами в 16-17 веке. а)лавка б)банк в)биржа г)резиденция 2.Средства,вкладываемые в производство для получения прибыли а)сокровища б)деньги в)капитал г)акции 3.Автор сочинения "О горном деле и металлургии в двенадцати книгах" а)Тарталья б)Якоб Фуггер в)Георгия Агрикола г)Паоло Тосканелли 4.Основные черты Нового Времени в 16-17вв. -это: а)внедрение в жизнь великих изобретений Средневековья; б)использование новых источников энергии и передача ее механизмам; в)развитие мануфактурного производства; г)укрепление цеховой системы; д)рост торговли и товарно-денежного хозяйства; е)усиление закрепощения крестьян; ж)численный рост буржуазии и усиление предпринимательской деятельности; з)рост влияния городов в экономической жизни Европы и)укрепление натурального хозяйства

Автор: Гость