скласти формулу 2 ізомерних алканів, які є газами і мають густину за воднем 29. Допоможіть будь ласка до 20-00.
Химия
скласти формулу 2 ізомерних алканів, які є газами і мають густину за воднем 29. Допоможіть будь ласка до 20-00.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(СnH2n+2) = D*M(H2) = 29*2 = 58 г/моль М(СnH2n+2) = 12n + 2n + 2 = 14n +2 14n + 2 = 58 14n = 56 n = 56/14 n = 4 Формула: С4Н10. бутан - СН3-СН2-СН2-СН3 2-метилпропан СН3-СН-СН3 ..........| ...........CH3
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