скласти формулу 2 ізомерних алканів, які є газами і мають густину за воднем 29. Допоможіть будь ласка до 20-00.

Химия
скласти формулу 2 ізомерних алканів, які є газами і мають густину за воднем 29. Допоможіть будь ласка до 20-00.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(СnH2n+2) = D*M(H2) = 29*2 = 58 г/моль М(СnH2n+2) = 12n + 2n + 2 = 14n +2 14n + 2 = 58 14n = 56 n = 56/14 n = 4 Формула: С4Н10. бутан - СН3-СН2-СН2-СН3 2-метилпропан СН3-СН-СН3 ..........| ...........CH3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
почему оброзование и наука в Византии в 6-11 веках были более развиты, чем в Западной Европе
Ответить
Математика
столовая расходовала одну неделю по 70л молока в день,а другую-по 80л молока в день.сколько литров молока израсходовали за 2 недели,если столовая р...
Ответить
Физика
Автомобиль движется со скоростью 10м/с. Чтобы его кинетическая энергия уменьшилась вдвое, скорость автомобиля должна быть
Ответить
Алгебра
Оцініть значення виразів  x+y  і x-y  ,якщо:8 менше за x  ,  x менше 12 -3 менше за y  ,а y  менше за -1
Ответить
Химия
Определите массовые доли кальция и брома в соединении CaBr2
Ответить