скласти формулу 2 ізомерних алканів, які є газами і мають густину за воднем 29. Допоможіть будь ласка до 20-00.

Химия

скласти формулу 2 ізомерних алканів, які є газами і мають густину за воднем 29. Допоможіть будь ласка до 20-00.

Автор: Гость