высота цилиндра 5 см. при увеличении его высоты на 4см объём увеличивается на 36 пи см^3. найти площадь боковой поверхности цилиндра.

Геометрия

высота цилиндра 5 см. при увеличении его высоты на 4см объём увеличивается на 36 пи см^3. найти площадь боковой поверхности цилиндра.

Автор: Гость