высота цилиндра 5 см. при увеличении его высоты на 4см объём увеличивается на 36 пи см^3. найти площадь боковой поверхности цилиндра.
Геометрия
высота цилиндра 5 см. при увеличении его высоты на 4см объём увеличивается на 36 пи см^3. найти площадь боковой поверхности цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=5 см Δh=4 см ΔV=36π см³ Sб=? Sб=l*h (l - длина основании) l=? l=2πr r=? ΔV=Sо*Δh(Sо - площадь основании) 36π=Sо*4 Sо=9π см² Sо=πr² 9π=πr² r²=9 r=3 см l=2π*3 l=6π см Sб=6π*5 Sб=30π
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