древние греки молились вне помещения,а христиане-внутри помещения.подумайте,почему

Обществознание
древние греки молились вне помещения,а христиане-внутри помещения.подумайте,почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древние греки не молились в своих храмах, это место богов и жрецов. Во время богослужений народ находился не в храме, а около.Греческие храмы не были местом собрания и молитвы.
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