Пассажирский самолёт летит со скоростью 414 км/ч .Выразите эту скорость в м/с 

Физика
Пассажирский самолёт летит со скоростью 414 км/ч .Выразите эту скорость в м/с 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 км - 1000м, в 1ч - 3600с, 414км/ч=414000/3600=115м/c
Гость:
414 нужно умножить на 1000 и разделить на 3600=115 м\с
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