помогите плиз:/x-3/+/x+2/-/x-4/=3

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я так догадываюсь, что косая черта это модуль. (он вообще обозначается вертикальными чертами ||) |x-3|+|x+2|-|x-4|=3 Решение такого типа уравнений(линейніх уравнений с модулем) проводиться методом интервалов. 1. Ищем критические точки, в которых подмодульное выражение превращается в 0 |x-3|=0 x=3 |x+2|=0 x=-2 |x-4|=0 x=4 -2<3<4 2. Разбиваем область действительных чисел на промежутки на которых модульное выражение сохраняет знак 1) x>=4 |x-3|=x-3 |x+2|=x+2 |x-4|=x-4 |x-3|+|x+2|-|x-4|=3 (x-3)+(x+2)-(x-4)=3 x-3+x+2-x+4=3 x+3=3 x=0 - не входит в рассматриваемый промежуток 2) 3<=x<4 |x-3|=x-3 |x+2|=x+2 |x-4|=4-x |x-3|+|x+2|-|x-4|=3 (x-3)+(x+2)-(4-x)=3 x-3+x+2+x-4=3 3x-5=3 3x=8 x=8\3<3 - не входит в рассматриваемый промежуток 3) -2<=x<3 |x-3|=3-x |x+2|=x+2 |x-4|=4-x |x-3|+|x+2|-|x-4|=3 (3-x)+(x+2)-(4-x)=3 3-x+x+2+x-4=3 x+1=3 x=3-1=2 - удовлетворяет 4) x<-2 |x-3|=3-x |x+2|=-x-2 |x-4|=4-x |x-3|+|x+2|-|x-4|=3 (3-x)+(-x-2)-(4-x)=3 3-x-x-2+x-4=3 -x-3=3 -x=3+3=6 x=6:(-1)=-6 - удовлетворяет ответ: -6;2