Артур взял у Антона книгу на три  дня.В первый день он прочитал 1/2 книги,во второй день 1/3 оставшихся страниц,а количество страниц,прочитаных в третий день,было равно половине страниц,прочитанных в первые два дня.Успел ли Арт...

Математика
Артур взял у Антона книгу на три  дня.В первый день он прочитал 1/2 книги,во второй день 1/3 оставшихся страниц,а количество страниц,прочитаных в третий день,было равно половине страниц,прочитанных в первые два дня.Успел ли Артур прочитать книгу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-1\2=1\2 - книги осталось прочитать Антону после первого дня 2) 1\3 от 1\2 1\2:3=1\6 - кнги прочитал Антон на второй день 3) 1\2-1\6=3\6-1\6=2\6=1\3 - осталось прочитать Антону после первых двух дней (нужно прочитать за третий день) 4) 1-1\3=2\3 - прочитал Антон за первые два дня 5) 2\3:2=1\3 - прочитал Антон за третий день 6) 1\3=1\3 - значит Антон успел дочитать книгу ответ: успел
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