Три машины выезжают с элеватора в 8ч утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращаяется через каждые 3ч,вторая- через 4ч,третья - через 6ч.В котором часу машины встретятся на элеваторе,если их движение выполняет...
Математика
Три машины выезжают с элеватора в 8ч утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращаяется через каждые 3ч,вторая- через 4ч,третья - через 6ч.В котором часу машины встретятся на элеваторе,если их движение выполняется по графику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время, через которое встретятся машины, равно наименьшему общему кратному продолжительности их рейсов. В данном случае НОД (3; 4; 6) = 12, поэтому машины встретятся через 12 часов, то есть в 8 часов вечера.
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