Три машины выезжают с элеватора в 8ч утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращаяется через каждые 3ч,вторая- через 4ч,третья - через 6ч.В котором часу машины встретятся на элеваторе,если их движение выполняет...

Математика

Три машины выезжают с элеватора в 8ч утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращаяется через каждые 3ч,вторая- через 4ч,третья - через 6ч.В котором часу машины встретятся на элеваторе,если их движение выполняется по графику?

Автор: Гость