Таня и ее подруга должны надписать 450 конвертов. Таня надписывает 46 в час, а ее подруга- 42 конверта.Сколько конвертов останется им подписать:а) через 2ч работы? б)через 4ч? в)через 5ч?

Математика

Таня и ее подруга должны надписать 450 конвертов. Таня надписывает 46 в час, а ее подруга- 42 конверта.Сколько конвертов останется им подписать:а) через 2ч работы? б)через 4ч? в)через 5ч?

Автор: Гость