Таня и ее подруга должны надписать 450 конвертов. Таня надписывает 46 в час, а ее подруга- 42 конверта.Сколько конвертов останется им подписать:а) через 2ч работы? б)через 4ч? в)через 5ч?
Математика
Таня и ее подруга должны надписать 450 конвертов. Таня надписывает 46 в час, а ее подруга- 42 конверта.Сколько конвертов останется им подписать:а) через 2ч работы? б)через 4ч? в)через 5ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46+42=88 а)88*2=176,450-176=274,им останется через 2 часа работы 274 конвертиков б)88*4=352,450-352=98,им останется через 4 часа работы 98 конвертиков в)88*5=440,450-440=10,им останется через 5 часов работы 10 конвертиков
Гость:
450-(46*2)+(42*2)=274(кон.)- останется через 2 часа 450-(46*4)+(42*4)=98(кон.)- останется через 4 часа 450-(46*5)+(42*5)=10(кон.)-останется через 5 часов работы.
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