У двоцифровому числі закреслили 1 цифру,і воно зменшилось у 31 раз.Яку цифру і в якому числі закреслили?

Алгебра
У двоцифровому числі закреслили 1 цифру,і воно зменшилось у 31 раз.Яку цифру і в якому числі закреслили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З умови випливає, що друга цифра у числі втричі менша, ніж перша. Тому закреслили першу цифру, а можливі числа  31 ,  62 ,  93
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