У двоцифровому числі закреслили 1 цифру,і воно зменшилось у 31 раз.Яку цифру і в якому числі закреслили?

Алгебра

У двоцифровому числі закреслили 1 цифру,і воно зменшилось у 31 раз.Яку цифру і в якому числі закреслили?

Автор: Гость