У двоцифровому числі закреслили 1 цифру,і воно зменшилось у 31 раз.Яку цифру і в якому числі закреслили?
Алгебра
У двоцифровому числі закреслили 1 цифру,і воно зменшилось у 31 раз.Яку цифру і в якому числі закреслили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З умови випливає, що друга цифра у числі втричі менша, ніж перша. Тому закреслили першу цифру, а можливі числа 31 , 62 , 93
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Терміново потрібен фонетичний розбір слів сорочці, пшениця, дзвоник, болячці, мушці, кігті, сміється!!!!!!!!!
Математика
Три машины выезжают с элеватора в 8ч утра в разных направлениях.На элеватор первая машина возвращаяется через каждые 3ч,вторая- через 4ч,третья - ч...
Математика
Таня и ее подруга должны надписать 450 конвертов. Таня надписывает 46 в час, а ее подруга- 42 конверта.Сколько конвертов останется им подписать:а) ...