В швейной мастерской было 12 кусков материи,по 40м вкаждом,и 8 кусков материи ,по 30м в каждом .Сколько метров материи остплось после того, как израсходовали 340м

Математика

В швейной мастерской было 12 кусков материи,по 40м вкаждом,и 8 кусков материи ,по 30м в каждом .Сколько метров материи остплось после того, как израсходовали 340м

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