В швейной мастерской было 12 кусков материи,по 40м вкаждом,и 8 кусков материи ,по 30м в каждом .Сколько метров материи остплось после того, как израсходовали 340м
Математика
В швейной мастерской было 12 кусков материи,по 40м вкаждом,и 8 кусков материи ,по 30м в каждом .Сколько метров материи остплось после того, как израсходовали 340м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько метров в 12 кусках 12*40= 480 м 2)сколько метров в 8 кусках 8*30= 240 м 3)сколько было всего ткани 480+240= 720 м 4)сколько ткани осталось 720-340= 380 м
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