как бы вы ответили на вопрос "сколько красок у зимы" и спользуя корни -бел-, -серебр-, -голуб-, -сер-.
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как бы вы ответили на вопрос "сколько красок у зимы" и спользуя корни -бел-, -серебр-, -голуб-, -сер-.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько красок у зимы. Сколько появляется в природе всяких красок и оттенков зимой? Все крыши домов,деревья,земля,укрыты белым серебристым покрывалом. Заготовила зима Краски все для всех сама Полю-лучше белила, Зорями-алые чернила. Всем деревьям-чистые Блестки серебристые.
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