за какое время велосипедист проедет 30м начиная движение с ускорением 0.75 м.с в квадрате

Физика
за какое время велосипедист проедет 30м начиная движение с ускорением 0.75 м.с в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:            Решение: V₀=0м/с         S=V₀t+at²/2=at²/2  а=0,75м/с²    t=√2S/a S=30м           t= √60/0,75 t=?                 t=√80c=4√5c.  
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