за какое время велосипедист проедет 30м начиная движение с ускорением 0.75 м.с в квадрате
Физика
за какое время велосипедист проедет 30м начиная движение с ускорением 0.75 м.с в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: V₀=0м/с S=V₀t+at²/2=at²/2 а=0,75м/с² t=√2S/a S=30м t= √60/0,75 t=? t=√80c=4√5c.
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