стоимость 12 книг по одной цене составляет 816 руб. сколько стоят 5 таких книг?
Математика
стоимость 12 книг по одной цене составляет 816 руб. сколько стоят 5 таких книг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 816:12=68 руб. - стоит одна книга 2) 68*5=340 руб. - стоит 5 книг ответ: 340 руб
Гость:
816:12=68 (руб)- стоит одна книжка 68\cdot5=340 (руб). - стоит 5 книг Ответ: 5 книг стоит 340 рублей
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