в каждом ряду колонны демонстрантов m человек. Число рядов в колонне на 15 больше, чем людей в одном ряду сколько человек во всей колонне.

Математика

в каждом ряду колонны демонстрантов m человек. Число рядов в колонне на 15 больше, чем людей в одном ряду сколько человек во всей колонне.

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