в каждом ряду колонны демонстрантов m человек. Число рядов в колонне на 15 больше, чем людей в одном ряду сколько человек во всей колонне.

Математика
в каждом ряду колонны демонстрантов m человек. Число рядов в колонне на 15 больше, чем людей в одном ряду сколько человек во всей колонне.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m * ( m+15 )=m^2 + 15m  
Гость:
Ответ:m^(m+15=m^2+15m)
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