Андрей на 2 года старше Саши.а Саша на 3 года старше Вадима.На сколько лет Вадим младше Андрея?

Математика
Андрей на 2 года старше Саши.а Саша на 3 года старше Вадима.На сколько лет Вадим младше Андрея?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вадим +3 года=Саша+ 2 года =Андрей Вадим +3 года+2 года=Андрей Вадим + 5 лет=Андрей   1) 2+3=5 лет - на столько лет Вадим младше Андрея ответ: на 5 лет
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