Андрей на 2 года старше Саши.а Саша на 3 года старше Вадима.На сколько лет Вадим младше Андрея?

Математика

Андрей на 2 года старше Саши.а Саша на 3 года старше Вадима.На сколько лет Вадим младше Андрея?

Автор: Гость