Найти cos 2t, при t=П\2
Алгебра
Найти cos 2t, при t=П\2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos 2t=cos (2*pi\2)=cos pi=-1 ответ: -1 з.і.cos pi=-1 - табличный косинус
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