ведущая шестерная велосипеда,закрепленная педалями,имеет 54зубца,а ведомая шестерная,закрепленная задним колесом,24 зубца.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне,чтобы обе шестерни приняли первоначал...

Гость: Гость:

Решаем по образцу НОК. 54 раскладываем (3*3*3)*2 ,а 24 =(2*2*3)*2 Ведущая шестерня велосипеда сделает 27 оборотов,а ведомая 12 оборотов. Надеюсь понятно,мы сегодня подобную задачу решали.