ведущая шестерная велосипеда,закрепленная педалями,имеет 54зубца,а ведомая шестерная,закрепленная задним колесом,24 зубца.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне,чтобы обе шестерни приняли первоначал...

Математика
ведущая шестерная велосипеда,закрепленная педалями,имеет 54зубца,а ведомая шестерная,закрепленная задним колесом,24 зубца.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне,чтобы обе шестерни приняли первоначальное положение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем по образцу НОК. 54 раскладываем (3*3*3)*2 ,а 24 =(2*2*3)*2 Ведущая шестерня велосипеда сделает 27 оборотов,а ведомая 12 оборотов. Надеюсь понятно,мы сегодня подобную задачу решали.
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