при окислении одновалентного металла , массой 4,14г , получили оксид , массой 8,94 г. какой объем водорода можно получить при взаимодействии металла массой 15,5 г с водой. ПОЖАЛУЙСТА!
Химия
при окислении одновалентного металла , массой 4,14г , получили оксид , массой 8,94 г. какой объем водорода можно получить при взаимодействии металла массой 15,5 г с водой. ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала выясним, что за металл: 4Ме + О2 = 2Ме2О Масса присоединившегося кислорода равна: m(O) = 8,94 - 4,14 = 4,8 г Его химическое количество: n(O) = 4,8/16 = 0,3 - это количество атомарного кислорода. Химическое количество молекулярного будет в 2 раза меньше, потому что: О2 --> 2O n(O2) = 0,3/2 = 0,15 моль По уравнению реакции: n(Me) = 4*n(O2) = 4*0,15 = 0,6 моль М(Ме) = m(Me)/n(Me) = 4,14/0,6 = 7 г/моль. Это литий. 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 n(Li) = m(Li)/M(Li) = 15,5/7 = 2,2 моль По уравнению n(H2) = n(Li)/2 = 2,2/2 = 1,1 моль V(H2) = n(H2)*Vm = 1,1*22,4 = 24,64 л.
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