Как разделить смесь: 1) сахар - вода 2) нефть - вода 3) песок - вода 4) спирт - вода 5) масло - ода 6) железо - сера ?
Химия
Как разделить смесь: 1) сахар - вода 2) нефть - вода 3) песок - вода 4) спирт - вода 5) масло - ода 6) железо - сера ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. перекристаллизацией: выпарить воду на водяной бане, остаток высушить. 2. Делительной воронкой. Нефть и вода не смешиваются, поэтому нижнюю жидкость в делительной воронке легко слить. 3. Отфильтровать. 4. Перегонкой. Для 100% чистоты, азеотропную смесь (примерно 5% воды из ыодно-спиртовой смеси не отгоняется совсем - такая смесь, которую нельзя разделить перегонкой называется азеотропной) осушить СаCl2, или другим осушителем. 5. так же, как и смесь нефть-вода. 6. можно магнитом, железо прилипнет к магниту. А можно засыпать смесь в воду: железо осядет на дно, а серу, плавающую на поверхности можно слить вместе с водой.
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