на растворение карбоната кальция потратили 371мл соляной кислоты с массовой долей HCL 30%. Избыток кислоты нейтрализирован раствором гидроксида калия массой 112гр с массовой долей KOH 25%. Какова масса растворенного карбоната?
Химия
на растворение карбоната кальция потратили 371мл соляной кислоты с массовой долей HCL 30%. Избыток кислоты нейтрализирован раствором гидроксида калия массой 112гр с массовой долей KOH 25%. Какова масса растворенного карбоната?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СаСO3+2HCL=CaCL2+H2O+CO2 (1) KOH+HCL=KCL+H2O (2) m(KOH)=0.25*112=28г n(KOH)=28/56=0.5моль m2(HCL)=36.5*0.5=18.25г m(р-ра HCl)=371*1.149=426.3г m(HCL)=426.3*0.3=127.9г m1(HCL)=127.9-18.25=109.65г n1(HCL)=109.65/36.5=3моль n(CaCO3)=3/2=1.5моль m(CaCO3)=1.5*100=150г
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