на растворение карбоната кальция потратили 371мл соляной кислоты с массовой долей HCL 30%. Избыток кислоты нейтрализирован раствором гидроксида калия массой 112гр с массовой долей KOH 25%. Какова масса растворенного карбоната?

Химия

на растворение карбоната кальция потратили 371мл соляной кислоты с массовой долей HCL 30%. Избыток кислоты нейтрализирован раствором гидроксида калия массой 112гр с массовой долей KOH 25%. Какова масса растворенного карбоната?

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