мне надо доказать, что это уравнение 1/(m-1)(m-n) + 1/(1-m)((1-n) - 1/(n-m)(n-1) ровно 0
Алгебра
мне надо доказать, что это уравнение 1/(m-1)(m-n) + 1/(1-m)((1-n) - 1/(n-m)(n-1) ровно 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(m-1)(m-n) + 1/(1-m)((1-n) - 1/(n-m)(n-1)= =1/((m-1)(m-n)) + 1/((m-1)(n-1)) +1/((m-n)(n-1))= =сводим к общему знаменателю= =(n-1+m-n+m-1)\((m-n)(m-1)(n-1))= в числителе должен был оказаться 0, значит гдето в выражении ошибка если например 1/(m-1)(m-n) + 1/(1-m)((1-n) + 1/(n-m)(n-1)= =1/((m-1)(m-n)) + 1/((m-1)(n-1)) -1/((m-n)(n-1))= =сводим к общему знаменателю= =(n-1+m-n-m+1)\((m-n)(m-1)(n-1))=0\((m-n)(m-1)(n-1))=0
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