Опишите механизм растворения в воде бромида калия

Химия
Опишите механизм растворения в воде бромида калия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бромид калия является типичной ионной солью. При растворении в воде подвергается полной диссоциации, при этом не подвергается гидролизу, т.к. соль образованна сильным основанием  и сильной кислотой .  
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