Вычислите НОД и НОК чисел 639 и 221     Вычислите НОД и НОК чисел 237 и 215 ПОМОГИТЕЕЕЕ

Алгебра
Вычислите НОД и НОК чисел 639 и 221     Вычислите НОД и НОК чисел 237 и 215 ПОМОГИТЕЕЕЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим числа на простые множители: 639=3*3*71 221=17*13 поэтому НОД(639, 221)=1, НОК(639, 221)=3*3*71*17*13= 141 219   Разложим числа на простые множители: 237=3*79 215=5*43 поэтому НОД(237, 215)=1, НОК(237, 215)=3*79*5*43=50 955  
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