С помощью шести двоек, скобок и знаков действий составь выражение, значение которого равно 60.
Математика
С помощью шести двоек, скобок и знаков действий составь выражение, значение которого равно 60.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: (22 + ( (2 * 2) * 2 )) *2 = 60 2 способ: (2*2*2)² - (2+2) = 60
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