3-метилпентан-1 нужна графическая формула

Химия
3-метилпентан-1 нужна графическая формула
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Может имелся в виду пентЕН? Тогда  любой СН3 заменить на СН2 инарисовать 2 палки вместо одной 3НС - СН2 -  СН  - СН2 - СН3                      |                    CH3        
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