3-метилпентан-1 нужна графическая формула
Химия
3-метилпентан-1 нужна графическая формула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может имелся в виду пентЕН? Тогда любой СН3 заменить на СН2 инарисовать 2 палки вместо одной 3НС - СН2 - СН - СН2 - СН3 | CH3
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