При каждом ударе сердца человек выталкивает 175 сантиметров кубических крови.Средний пульс(число ударов в минуту)72.Какое количество крови перекачивает сердце человека за 1 мин?в час?

Математика
При каждом ударе сердца человек выталкивает 175 сантиметров кубических крови.Средний пульс(число ударов в минуту)72.Какое количество крови перекачивает сердце человека за 1 мин?в час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 175*72=12 600 см^3 - количевство крови перекачиваемое сердцем за минуту   1 час=60 мин   2) 12 6000*60=756 000см^3=756 дм^3 - количевство крови перекачиваемое сердцем за час
Гость:
1. 72 * 175 = 12600 см³перекачивает сердце за 1 минуту 2. 12600 * 60 = 756000 см³ перекачивает сердце за 1 час
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