При каждом ударе сердца человек выталкивает 175 сантиметров кубических крови.Средний пульс(число ударов в минуту)72.Какое количество крови перекачивает сердце человека за 1 мин?в час?

Математика

При каждом ударе сердца человек выталкивает 175 сантиметров кубических крови.Средний пульс(число ударов в минуту)72.Какое количество крови перекачивает сердце человека за 1 мин?в час?

Автор: Гость