План нахождения причастного оборота в предложении

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Причастный оборот – причастие с завис. словами. Поэтому 1) находим полное причастие 2) находим зависимые слова 3) находим определяемое слово 4) определяем местоположение оборота: - если он стоит после определяемого слова, выделяем запятыми - если перед ним – запятыми не обособляем (за исключением тех случаев, когда определяемое слово выражено личным местоимением или когда оборот имеет добавочное обстоятельственное значение – условное, причинное...) Зная, что в первом причастном обороте может быть главное слово для второго прич. оборота, нужно это проверить и решить вопрос со знаками препинания. Зная, что прич. оборот может содержать в себе другой прич. оборот, также нужно это проверить и решить вопрос о постановке знаков препинания.