План нахождения причастного оборота в предложении

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План нахождения причастного оборота в предложении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастный оборот – причастие с завис. словами. Поэтому 1)      находим полное причастие 2)      находим зависимые слова 3)      находим определяемое слово 4)      определяем местоположение оборота: -         если он стоит после определяемого слова, выделяем запятыми -         если перед ним – запятыми не обособляем (за исключением тех случаев, когда определяемое слово выражено личным местоимением или когда оборот имеет добавочное обстоятельственное значение – условное, причинное...)   Зная, что в первом причастном обороте может быть главное слово для второго прич. оборота, нужно это проверить и решить вопрос со знаками препинания.   Зная, что прич. оборот может содержать в себе другой прич. оборот,  также нужно это проверить и решить вопрос о постановке знаков препинания.
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