В классе 24учащися они ходят в бассеин и кружок рисования.18человек пасещают и бассеин и кружок рисования.2человека только бассеин 3кружок рисования.Сколько человек непосещает ни бассеин не кружок рисования?
Математика
В классе 24учащися они ходят в бассеин и кружок рисования.18человек пасещают и бассеин и кружок рисования.2человека только бассеин 3кружок рисования.Сколько человек непосещает ни бассеин не кружок рисования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24-18=6 2) 6-2=4 3)4-3=1
Гость:
1) 24 - 18 = 6 учеников идут отдельно в кружок и в бассейн 2) 6 - 2 = 4 ученика идут в кружок и неидущие 3) 4 - 3 = 1 ученик никуда не идет. Ответ: 1 ученик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При каждом ударе сердца человек выталкивает 175 сантиметров кубических крови.Средний пульс(число ударов в минуту)72.Какое количество крови перекачи...
Геометрия
при пересичении двух прямых образовались 4 угла меньше развернутого,найдите эти углы зная что градустные меры двух из них относятся как 4 :5