В классе 24учащися они ходят в бассеин и кружок рисования.18человек пасещают и бассеин и кружок рисования.2человека только бассеин 3кружок рисования.Сколько человек непосещает ни бассеин не кружок рисования?

Математика

В классе 24учащися они ходят в бассеин и кружок рисования.18человек пасещают и бассеин и кружок рисования.2человека только бассеин 3кружок рисования.Сколько человек непосещает ни бассеин не кружок рисования?

Автор: Гость