задача: дискета вмещает 1,44 МБ. Рукопись содержит 450 страниц, на каждой странице 60 строк по 80 символов в каждой. Поместится ли рукопись на дискету? Если нет, то сколько потребуется. Плиз решите по действиям, и желательно ...
Экономика
задача: дискета вмещает 1,44 МБ. Рукопись содержит 450 страниц, на каждой странице 60 строк по 80 символов в каждой. Поместится ли рукопись на дискету? Если нет, то сколько потребуется. Плиз решите по действиям, и желательно с подписями едениц измерения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 * 60 = 4800 символов на 1 странице 4800 * 450 = 2160000 символов в книге Обычно 1 символ кодируется 1 байтом информации, значит в книге 2160000 байт, переведем их в мегабайты 2160000 : 1024 = 2109,375 КБ (килобайт) 2109,375 : 1024 = 2,06 МБ (мегабайт) Следовательно рукопись на 1 дискету не поместится, для нее необходимо 2 дискеты.
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