задача: дискета вмещает 1,44 МБ. Рукопись содержит 450 страниц, на каждой странице 60 строк по 80 символов в каждой. Поместится ли рукопись на дискету? Если нет, то сколько потребуется. Плиз решите по действиям, и желательно ...

Экономика

задача: дискета вмещает 1,44 МБ. Рукопись содержит 450 страниц, на каждой странице 60 строк по 80 символов в каждой. Поместится ли рукопись на дискету? Если нет, то сколько потребуется. Плиз решите по действиям, и желательно с подписями едениц измерения)

Автор: Гость