тело массой 10 кг подняли на высоту 10м и отпустили. Какую кинетическу энергию оно будет иметь на высоте 5м? Сопротивлением воздуха пренебречь

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Энергия тела равна сумме кинетической и потенциальной. На высоте 10 м тело было неподвижным, поэтому кинетическая энергия равнялась 0, а потенциальная m * g * h = 10 * 9,8 * 10 = 980 Дж. На высоте 5 м потенциальная энергия равнялась 10 * 9,8 * 5 = 490 Дж, поэтому кинетическая энергия тела была 980 - 490 = 490 Дж.