Из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч ,а второй - 30 км/ч. Определите, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч ,а второй - 30 км/ч. Определите, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения автобусов 40 + 30 = 70 км/ч, поэтому они встретятся через 140 : 70 = 2 часа. Первый автобус за это время проедет 40 * 2 = 80 км, а второй - 30 * 2 = 60 км, поэтому встреча состоится в 80 км от первого пункта и 60 км от второго пункта.
Гость:
40+30=70км/ч скорость двух автобусов 140:70=2ч время встречи автобусов 40*2=80км расстояние 1 автобуса 30*2=60км расстояние 2 автобуса Ответ:2ч,80км,60км.
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