Из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч ,а второй - 30 км/ч. Определите, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч ,а второй - 30 км/ч. Определите, через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.

Автор: Гость