Вектор АВ с концом в точке В(-22,-1) имеет координаты /8,7/ .Найти абсциссу точки А

Геометрия
Вектор АВ с концом в точке В(-22,-1) имеет координаты /8,7/ .Найти абсциссу точки А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А = ( -22 - 8 ; -1 - 7 ) = (-30 ; - 8) , поэтому абсцисса точки А равна  -30. 
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