В качестве электролита в щелочных аккумуляторах используют 20% раствор гидроксида натрия (р= 1,225 г/см3). Сколько молей гидроксид - ионов содержится в 100 мл такого раствора?
Химия
В качестве электролита в щелочных аккумуляторах используют 20% раствор гидроксида натрия (р= 1,225 г/см3). Сколько молей гидроксид - ионов содержится в 100 мл такого раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(p-pa) = V(p-pa)*po = 100*1,225 = 122,5 г. m(NaOH) = m(p-pa)*W(NaOH) = 122,5*0,2 = 24,5 г n(NaOH) = m(NaOH)/M(NaOH) = 24,5/40 = 0,6 моль. NaOH - сильный электролит, будем считать, что он диссоциирует нацело. Тогда n(OH-) = n(NaOH) = 0,6 моль.
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