Число А меньше числа В на 1/5 часть В. какую часть разность(В-А) составляет от А?
Математика
Число А меньше числа В на 1/5 часть В. какую часть разность(В-А) составляет от А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число А меньше числа В на 1/5 часть В, значит B-A=1\5B или 4\5B=A или B=5\4A откуда B-A=1\5B=1\5*5\4A=1\4 A значит разность(В-А) составляет 1\4от А.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
угол на вершине противолежащий основанию равнобедренного тр-ка, равен 30 градусов. Найти боковую сторону тр-ка если его площадь равна 1444 Помоги...
Математика
пассажирский поезд составлен из 12 вагонов по 58мест в каждом.Сколько осталось свободных мест,если в поезде едут 667 пассажиров
Геометрия
Физика
тело массой 10 кг подняли на высоту 10м и отпустили. Какую кинетическу энергию оно будет иметь на высоте 5м? Сопротивлением воздуха пренебречь