Число А меньше числа В на 1/5 часть В. какую часть разность(В-А) составляет от А?

Математика
Число А меньше числа В на 1/5 часть В. какую часть разность(В-А) составляет от А?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число А меньше числа В на 1/5 часть В, значит B-A=1\5B или 4\5B=A или B=5\4A откуда B-A=1\5B=1\5*5\4A=1\4 A значит разность(В-А) составляет 1\4от А.
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